Japon: le Premier ministre Fumio Kishida évacué après une explosion suspecte

L'homme suspecté d'avoir fait usage d'une bombe de fumée lors d'un événement auquel participait le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, au moment où il a été maîtrisé, le 15 avril 2023. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué sain et sauf après l’explosion causée par un objet ressemblant à une « bombe fumigène », samedi 15 avril, alors qu'il participait à une réunion électorale publique dans un port de pêche de la préfecture de Wakayama, à 65 kilomètres à l'ouest d'Osaka. Cet incident survient moins d'un an après l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe, et alors que le Japon accueille ce week-end plusieurs réunions ministérielles du G7.