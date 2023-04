L'Américain Antony Blinken en escale au Vietnam, pour raffermir les liens contre la Chine

Les États-Unis et le Vietnam ont affiché ce samedi 15 avril une volonté commune de renforcer leurs liens diplomatiques dans un contexte de vives tensions régionales. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en escale à Hanoï avant une réunion, au Japon, des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, a rencontré ce jour des dirigeants vietnamiens pour évoquer un « partenariat stratégique ».

L'objectif est simple : il s'agit pour les États-Unis de tout mettre en œuvre pour contrer la montée en puissance de la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique. Pour cela, Washington doit former une coalition susceptible de dissuader les ambitions de Pékin à l'encontre de Taïwan.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a annoncé renforcer le dispositif militaire au large du Vietnam : « Dans le cadre de notre partenariat bilatéral en matière de sécurité, qui se développe, a-t-il dit, nous finalisons le transfert d'une troisième vedette des garde-côtes américains au Vietnam, qui vient compléter une flotte de 24 patrouilleurs et d'autres équipements, formations et installations opérationnelles que nous avons fournis depuis 2016. Tous ces efforts renforcent la capacité du Vietnam à contribuer à la paix et à la stabilité maritimes en mer de Chine méridionale. »

De nombreux pays de la région hésitent à contrarier leur voisin géant, qui n'est pas seulement une puissance militaire, mais aussi un partenaire commercial-clé et une source d'investissements. Malgré les craintes liées aux manœuvres chinoises dans la zone, renforcer les liens avec les États-Unis sans contrarier Pékin est un exercice délicat pour Hanoï.

