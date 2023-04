Corée du Sud, Japon et États-Unis renforcent leur coopération face à la menace nord-coréenne

Des soldats sud-coréens lors d'un exercice militaire conjoint avec l'armée des États-Unis à Pohang, le 29 mars 2023. AP - Lee Jin-man

Après le tir jeudi 13 avril d’un missile balistique à carburant solide par la Corée du Nord, Séoul, Tokyo et Washington renforcent leur collaboration et leurs liens. Au programme : exercices militaires conjoints et une possible intégration du Japon au partenariat de renseignement entre les États-Unis et la Corée du Sud.