Le Bangladesh étouffe, écrasé par une vague de chaleur record

Dacca, la capitale du Bangladesh, a enregistré des températures inédites depuis 60 ans. AFP - MUNIR UZ ZAMAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une canicule historique ravage le sud et le sud-est de l'Asie, notamment au Bangladesh depuis plusieurs jours. Des chaleurs très difficiles à supporter dans un pays pauvre et surpeuplé, et à forte humidité. Et cela devrait encore durer pendant plusieurs jours.