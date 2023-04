Chine: libération de manifestantes ayant défilé contre la politique «zéro Covid-19»

Au moins deux jeunes femmes chinoises qui ont participé en novembre 2022 à la manifestation contre la politique sanitaire « zéro Covid-19 » à Pékin, ont été libérées hier, mercredi 19 avril. L’une d'entre elles avait posté une vidéo avant sa disparition.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Si vous voyez cette vidéo c’est que j’ai déjà été arrêtée », disait Cao Zhixin avant sa disparition en décembre 2022 dans une vidéo postée par ses amis, avant d’être censurée. Cette éditrice de 26 ans a été interpellée par les agents de la sécurité publique, lors de la vague d’arrestations qui a suivi la manifestation du 27 novembre dernier dans la capitale, un rassemblement historique contre les restrictions « zéro Covid-19 » et plus généralement contre les pratiques autoritaires du pouvoir.

Motif d'arrestation flou

Le motif flou de « provocation de querelle et trouble à l’ordre publique » régulièrement employé contre les contestataires a permis de couper les jeunes manifestants de leurs proches. Cao Zhixin faisait partie d’un groupe d’écrivaines, de journalistes, de cinéastes et d’artistes.

Pour Cao Zhixin et trois de ses amies dont Zhai Dengrui, une enseignante de 27 ans, qui « ont quitté mercredi soir un centre de détention à la périphérie de Pékin » note l’agence Reuters, il a donc fallu quatre longs mois avant de pouvoir « lever les yeux et voir les étoiles », comme l’a confié l’une d’entre elle via la messagerie WeChat. « On a l’impression d’avoir remporté une petite victoire contre le Léviathan » a déclaré le petit ami de Cao dans des termes rapportés par le Wall Street Journal. Des jeunes femmes qu’il n’a pas été possible de joindre afin de connaître leurs conditions d’incarcération.

►À lire aussi : Chine: l’optimisme prudent des entreprises françaises après la fin de la politique «zéro Covid»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne