Bangladesh: après le drame du Rana Plaza, un système de contrôle des bâtiments mis en place

Il y a dix ans, a eu lieu l’accident du Rana Plaza, le plus meurtrier de l’histoire récente de l’industrie textile. Au Bangladesh, le 24 avril 2013, 1 134 personnes sont mortes dans l’effondrement d’un bâtiment de huit étages, construit en partie illégalement à Dacca. La plupart étaient des ouvriers et confectionnaient des vêtements pour les grandes marques occidentales comme Benetton, Gucci ou Zara. Ce drame a entraîné la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité des bâtiments, qui a permis d’éviter de nouveaux drames.

Sébastien Farcis

L’outrage causé par l’accident du Rana Plaza a forcé les marques internationales et les usines locales à accepter la création d’une structure indépendante d’inspection des usines du Bangladesh. Cet Accord, comme il est appelé, est novateur. Il oblige les marques à payer pour les réparations des bâtiments de leurs sous-traitants.

Et cela fonctionne : depuis 10 ans, il n’y a eu aucun accident majeur, se réjouit Kalpona Akter, la présidente de la Fédération bangladaise des travailleurs du textile : « Nos usines de textile sont bien plus sûres aujourd’hui. Nous n’avons plus peur d’un nouveau Rana Plaza. Et cela est arrivé grâce au travail phénoménal de l’Accord. »

Au total, 175 marques sont signataires de cet Accord, couvrant plus de deux millions d’ouvriers bangladais du textile, soit la moitié d’entre eux. Mais depuis trois ans, la structure a changé. « Le conseil d’administration n’est plus égalitaire : il y a douze membres pour les industriels contre six pour les syndicats. Or, les propriétaires d’usine sont opposés à ce système de contrôle. Donc, nous craignons qu’il soit remis en cause », confie Kalpona Akter.

Le même système d’inspection vient d’être déployé au Pakistan. Et 35 marques étrangères présentes sur place, telles que Carrefour et Monoprix, l’ont intégré.

