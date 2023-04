Harcèlement, mépris... Au Japon, la classe politique reste un monde difficile pour les femmes

Les Japonais se rendent aux urnes dimanche 23 avril pour le second tour d'élections à la fois municipales, régionales et législatives partielles. À l'issue de ces scrutins, 15 à 20% de femmes seulement devraient siéger dans les assemblées concernées. L'archipel est la lanterne rouge des pays industrialisés en termes de représentation des femmes en politique. Et les attitudes de harcèlement à leur égard ont la peau dure.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Au Japon, la politique est l'affaire des hommes. Les élues y sont rares et, en plus, elles sont souvent maltraitées. Pour preuve : à l'occasion de ces scrutins printaniers, un site internet et une cellule d'écoute ont dû être créés pour venir en aide aux candidates qui sont victimes de harcèlement de la part d'électeurs ou de leurs collègues masculins.

Chaque jour, Takae Itō et Yukiko Tsuru le vivent à leurs dépens. Elles sont respectivement sénatrice et conseillère régionale. « Dans l'hémicycle, il n'y que 15% de femmes et une seule maman d'enfants en bas âge : moi. Mes collègues me reprochent sans arrêt mon ''double métier de maman et d'élue'', comme ils disent. Je manquerais de respect à mes électeurs. Juste : je travaille tant que je vois très très peu mes enfants ! Les pauvres, ils doivent se dire que je suis une mauvaise mère... », confie Takae Itō.

« Le président de séance écourte systématiquement mes interventions à la tribune. Et il ne réagit pas lorsque des collègues masculins me lancent des quolibets sexistes. Et puis, quand je distribue des tracts sur les marchés ou en faisant du porte-à-porte, je me prends des mains baladeuses ou des réflexions du genre : ''Si vous me donnez un bisou, je voterai pour vous.'' Ou alors, on me dit que je ferais mieux d'être femme au foyer et de veiller à être une épouse et une maman exemplaires », poursuit Yukiko Tsuru.

57% des femmes politiques disent avoir déjà été harcelées lors de campagnes électorales. Mais le harcèlement sexuel ne figure pas dans le Code pénal japonais. Celui-ci ne sanctionne que les agressions sexuelles. Les mots qui blessent, eux, ne sont pas punissables. Il n'est donc pas possible de porter plainte contre les auteurs de propos salaces, graveleux ou sexistes.

