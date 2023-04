Les Philippines au cœur des convoitises entre la Chine et les États-Unis

La Chine et les Philippines tentent de renforcer leurs liens, mis à mal ces dernières années par une dispute territoriale en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, est en visite à Manille, samedi 22 avril, à l’heure où Washington aussi opère un rapprochement avec son allié traditionnel.

Peu probable qu'il s'agisse d'un hasard du calendrier : Qin Gang foule le tapis rouge à Manille et tente d'apaiser les tensions autour des îles que les deux pays se disputent en mer de Chine méridionale, quelques jours seulement avant que le président, Ferdinand Marcos Jr., s'envole pour Washington. Et ce au moment même où 18 000 soldats philippins et américains mènent les plus grandes manœuvres militaires de leur histoire dans la région. C'est la dernière preuve en date que la guerre d'influence que se livrent la Chine et les États-Unis se joue aussi aux Philippines.

À proximité des côtes taïwanaises, le pays jouit d'une position stratégique en cas de conflit. C'est notamment pour cette raison que les Américains ont récemment conclu un accord avec Manille pour utiliser quatre bases militaires philippines, dont une située non loin de Taïwan. Américains et Philippins sont aussi convenus de relancer leurs patrouilles conjointes en mer de Chine méridionale.

Un rapprochement qui a tout pour inquiéter Pékin, qui revendique ces eaux. Il n'est d’ailleurs pas rare que des navires chinois attaquent des bateaux de pêcheurs philippins à coup de laser et de canons à eau.

