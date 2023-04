Pakistan: fort émoi après la mort d'une éléphante d'Afrique

C’était une éléphante d’Afrique. Elle s’appelait Noor Jehan. Elle s’est éteinte ce samedi 22 avril dans son enclos du zoo de Karachi au Pakistan. Si sa mort suscite un fort émoi dans le pays, elle questionne surtout la capacité des zoos pakistanais à prendre soin des animaux.

« Noor Jehan méritait mieux ». Ce sont les mots du directeur de l’ONG autrichienne Vier Pfoten, qui lutte pour la protection animale dans le monde.

Noor Jehan, éléphante d’Afrique, est décédée à 17 ans dans son zoo de Karachi, alors que l’espérance de vie de son espèce est d’une soixantaine d’années. À la suite d'un traitement médicamenteux qui lui avait été administré, l'animal avait agonisé plusieurs jours durant.

L’administration du zoo n’a pas souhaité réagir, ni aux propos de l'ONG autrichienne, ni à la mise en cause par le WWF. Le cas de Noor Jehan est pourtant loin d’être anodin au Pakistan. Il y a deux ans, déjà, le zoo d’Islamabad avait dû fermer ses portes après avoir maltraité un autre pachyderme.

Les parcs zoologiques pakistanais souffrent d'un manque chronique de budget qui compromet la qualité des infrastructures et des soins. À Karachi, certaines cages ont plus de 100 ans, et le nombre de vétérinaires est insuffisant. Sur les réseaux sociaux, certains Pakistanais espèrent que la mort de Noor Jehan fera réagir les autorités alors que les ONG s’inquiètent du cas de Mahdubala, autre éléphante en captivité à Karachi.

