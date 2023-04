Automobile: le marché chinois est de plus en plus rude pour les constructeurs étrangers

Le constructeur allemand Volkswagen, comme d'autres, vit des premiers mois difficiles en 2023 sur le marché chinois, où les voitures électriques locales ont la cote. AP - Ng Han Guan

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le Salon de l'automobile de Shanghai se tient en Chine du 18 au 27 avril, avec ouverture au public ce week-end du 22-23 avril, coup de projecteur sur un marché chinois de plus en plus concurrentiel. 1 000 exposants, une centaine de nouveaux modèles et un million de visiteurs attendus sur un marché où les marques étrangères ont de plus en plus de mal à se faire une place. Les géants étrangers de l'industrie sont confrontés à un recul des ventes, notamment face aux voitures électriques chinoises.