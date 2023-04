Pékin dépose plainte à l’encontre de Séoul, à la veille d’une visite de Yoon à Washington

Le président sud-coréen à Washington sur fond de coopération renforcée face à Pyongyang

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol se rend à Washington sur fond de coopération militaire renforcée entre les deux alliés - rejoints par le Japon - face au programme nucléaire de la Corée du Nord. Confronté à un nouveau record de tirs de missiles balistiques nord-coréens cette année, M. Yoon resserre ses liens avec son allié américain et cherche même à enterrer la hache de guerre avec l'ancienne puissance coloniale japonaise.

Mais le dirigeant sud-coréen voit sa popularité chuter à domicile. Il a du mal à rassurer ses concitoyens, de plus en plus nerveux quant à l'engagement américain en faveur d'une dissuasion élargie pour prévenir une éventuelle attaque contre ses alliés. Les sondages montrent qu'une majorité de Sud-Coréens souhaite désormais que Séoul se dote de sa propre arme nucléaire.

M. Yoon souffre aussi du contrecoup d'un sommet, en mars, avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, accusé d'avoir négligé les disputes sur le traitement des Coréens pendant la guerre avec le Japon - du travail forcé à l'esclavage sexuel - au profit de la diplomatie.

Le président américain Joe Biden plaide pour que les deux alliés majeurs de Washington dans la région travaillent plus étroitement sur la Corée du Nord. Lors de ce voyage de six jours, Washington devrait aussi appeler Séoul, 9e exportateur d'armes au monde, à l'aider davantage à soutenir l'Ukraine, en fournissant des munitions et des armes à Kiev. La Corée du Sud a certes envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine, vendu des chars et des obusiers à la Pologne, mais elle a depuis longtemps pour politique de ne pas fournir d'armes aux zones de conflit actives.

(avec AFP)