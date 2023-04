Face à la pénurie de main d'œuvre, le Japon recherche des travailleurs étrangers qualifiés

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, le 28 octobre 2022. AP - Yoshikazu Tsuno

Le Japon a besoin de main d'œuvre étrangère. Les milieux d'affaires et les universités poussent, aujourd'hui, le gouvernement à élargir son régime de visas de longue durée afin de combler, en partie, la pénurie de main d'œuvre qualifiée. Les entreprises demandent à recevoir aussi un plus grand nombre d'immigrés moins qualifiés dans un pays où la population vieillit et diminue.