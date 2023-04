Singapour: pendaison annoncée d'un homme pour 1 kg de cannabis

Leelavathy Suppiah, sœur de Tangaraju Suppiah, dont l'exécution est prévue, pose avec des membres de sa famille alors qu'elle tient une lettre de demande de clémence à Singapour le 23 avril 2023. AFP - ROSLAN RAHMAN

RFI

Un Singapourien doit être pendu mercredi 26 avril pour complicité de trafic de drogue dans une affaire portant sur un kilogramme de cannabis. Il s'agirait de la première exécution à Singapour depuis six mois et de la douzième depuis la reprise des exécutions en mars 2022, après plus de deux ans d'interruption.