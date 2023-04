Inde: mobilisation des lutteurs face au président de la fédération accusé de violences sexuelles

Reportage

Le lutteur indien Bajrang Punia, au centre, s'exprime lors d'une manifestation contre le président de la Wrestling Foundation of India, Brij Bhushan Charan Singh, et d'autres officiels à New Delhi, Inde, jeudi 19 janvier 2023.

Des dizaines de lutteurs indiens campent dans le centre de New Delhi pour demander l’arrestation du président de la fédération de lutte. Celui-ci est accusé de harcèlement sexuel sur au moins sept jeunes sportives. Cela fait plus de trois mois qu’ils ont lancé ce mouvement, mais le gouvernement n’a toujours pris aucune sanction. Le président de la fédération est également député du parti au pouvoir, BJP.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Ils sont montés sur les plus grands podiums du monde. Mais aujourd’hui, des dizaines de lutteurs dorment sur l’esplanade de Jantar Mantar, au centre de New Delhi, pour dénoncer leur chef, Brij Bhushan Singh. Rohit Dahiya est champion national des moins de 65 kg. « Cela fait des années que nous savons que le président de la fédération se comporte mal avec les filles. Leurs entrainements étaient organisés près de chez lui, et elles se plaignaient. Mais personne n’osait parler, car il est influent. Maintenant, nous nous battons pour leur dignité », témoigne-t-il. Leur force vient du fait que trois icônes nationales et champions olympiques de lutte ont pris la tête de ce mouvement il y a trois mois.

Ils accusent Brij Bushan Singh de harcèlement sexuel sur sept lutteuses, dont une mineure. Des faits qu’il dément. Le gouvernement a formé un comité d’enquête en janvier, mais aucune action n’a été prise depuis contre cet homme, qui est également député du parti au pouvoir.

Des plaintes non enregistrées

Sangeeta Phogat est championne des 62 kg. « Les plaintes n’ont même pas été enregistrées, alors que si c’était un homme commun, il serait déjà en prison. Nous nous battons donc pour toutes les femmes indiennes qui souffrent de ces violences et n’arrivent pas à obtenir justice », explique-t-elle. La police a l’obligation légale d’enregistrer toute plainte pour viol, et les lutteurs ont donc saisi la cour suprême pour faire respecter ce droit.

► À lire aussi : En Inde, une cour d’appel régionale reconnaît pour la première fois un viol conjugal

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne