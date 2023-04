Australie: fermeture de la plus ancienne centrale à charbon, la première d'une longue liste

La centrale électrique de Liddell, une centrale thermique alimentée au charbon près de Muswellbrook dans la vallée de Hunter, en Australie, le 2 novembre 2021. © Mark Baker / AP

Texte par : RFI

En Australie, la plus ancienne centrale à charbon du pays a définitivement fermé ses portes après plus de 50 ans d’activité. La première d’une liste de fermetures anticipées de centrales à charbon, en raison d’une chute de la rentabilité et d’une pression pour réduire l'empreinte carbone. Mais dans la région de la Vallée de Hunter, où se trouve la centrale, le charbon est le moteur de l’économie locale. Son abandon progressif suscite donc une forte inquiétude.