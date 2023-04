Au Japon, la pilule abortive désormais autorisée mais de manière très encadrée

© Anna Moneymaker / Getty Images via AFP

Le Japon a autorisé vendredi 28 avril la mise sur le marché de la pilule abortive du laboratoire britannique Linepharma, 35 ans après la France, alors qu’aux États-Unis certains États républicains cherchent à l'interdire. Mais son accès au Japon est très contrôlé.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

La pilule abortive est autorisée au Japon malgré l’opposition du puissant lobby des obstétriciens, dans un pays où l’avortement est légal jusqu'à 22 semaines, depuis 1948. En effet, les médecins obstétriciens tire le plus gros profit de cette procédure chirurgicale, la seule option disponible jusqu’ici, pour interrompre une grossesse.

Le recours à la pilule abortive ne doit pas léser les intérêts des médecins japonais. Il doit se faire sous contrôle médical dans un établissement de santé et peut coûter jusqu'à 1 500 euros, alors que l’assurance maladie ne rembourse pas l’interruption de grossesse.

En principe, la loi n'autorise la pilule abortive qu’en cas de danger pour la santé de la mère ou de viol. Et pour les femmes mariées, le médecin demande l’autorisation du conjoint. La pilule doit être prise dans les neuf semaines qui suivent le début de la grossesse.

Conditions d'utilisation aussi stricte avec la pilule du lendemain

Par ailleurs, les Japonaises demandent un accès facilité à la pilule du lendemain. Prise dans les douze heures après un rapport non ou mal protégé, elle ne peut être achetée qu’avec l’accord d’un médecin. Et doit être ingérée devant un pharmacien afin d’éviter les trafics sur le marché noir.

La pilule abortive du laboratoire britannique Linepharma est un traitement combinant deux médicaments : l’un permet de stopper le développement de la grossesse en agissant sur une hormone, l’autre pris entre un et deux jours plus tard déclenche les contractions et les saignements.

►À lire aussi : Pilule abortive: risque-t-on la pénurie en France ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne