Entre Joe Biden et Ferdinand Marcos Jr., une rencontre aux multiples enjeux

Le président américain reçoit ce lundi 1er mai à la Maison Blanche son homologue philippin. Cette rencontre intervient dans un contexte de rapprochement entre les deux alliés traditionnels, quelques jours après des manœuvres militaires conjointes d'envergure et en pleine période de tensions avec la Chine.

Le président des Philippines Ferdinand Marcos Junior est parti dimanche 30 avril pour une visite aux États-Unis. Lors de ce 10e voyage officiel à l'étranger depuis sa prise de fonction l'an dernier, le président philippin rencontrera son homologue Joe Biden, afin de renforcer l'alliance entre les deux pays, en pleine période de tensions avec la Chine.

Manille, dont le principal partenaire commercial est la Chine, cherche à développer de nouveaux projets et partenariats avec les États-Unis, un jeu d'équilibriste tant l'archipel comme tous les pays d'Asie du Sud-Est sont dépendants du géant chinois. « Nous allons réaffirmer notre engagement à promouvoir notre alliance de longue date en tant qu'instrument de paix et en tant que catalyseur du développement dans la région Asie-Pacifique », a déclaré avant son départ le chef de l'État philippin qui rencontrera Joe Biden lundi. Cet entretien est qualifié par Ferdinand Marcos comme « essentiel pour faire avancer nos intérêts nationaux et renforcer cette alliance très importante. »

Parmi les sujets à l'ordre du jour entre les deux hommes d'État figureront l'incontournable question sécuritaire autour de Taïwan et l'alliance stratégique récemment renforcée entre les États-Unis et les Philippines, avec la réouverture de quatre bases militaires américaines supplémentaires et des exercices militaires à moins de 300 kilomètres des côtes taïwanaises, île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Ces derniers mois, les Philippines et les États-Unis ont également relancé leurs patrouilles maritimes conjointes dans cette zone maritime.

Incidents en série

Ce déploiement des forces américaines irrite Pékin qui y voit une menace. Manille, de son côté, tempère en expliquant par la voix de son ambassadeur à Washington que l'alliance avec les États-Unis est purement défensive. Il n'empêche, la rencontre au sommet ce lundi visera à réaffirmer les relations spéciales entre les alliés traditionnels qui avaient signé en 1951, en pleine guerre de Corée, un traité de sécurité, aujourd'hui renforcé en raison des tensions régionales.

Marcos et Biden discuteront également de transition énergétique, de changement climatique et de coopération économique.

Le 23 avril, des bateaux chinois et philippin avaient failli entrer en collision, à environ 200 kilomètres de l'île philippine de Palawan et à plus de 1 000 kilomètres de celle de Hainan, la terre chinoise la plus proche. Cet incident est le dernier en date d'une longue série. Washington avait appelé Pékin à cesser son action « provocatrice et dangereuse » dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale.

La Chine revendique la quasi-totalité de ces eaux, faisant fi d'un jugement international de 2016 en vertu duquel ses prétentions n'ont pas de fondement légal. Pékin y a réaménagé et militarisé ces dix dernières années des milliers d'hectares de récifs où ont poussé des pistes d'atterrissage, des ports et des systèmes radar.

Depuis son arrivée à la présidence philippine en juin dernier, Ferdinand Marcos Junior a juré qu'il ne laisserait pas la Chine empiéter sur les droits maritimes de son pays. Dans ce contexte, il cherche à améliorer les relations avec Washington, un allié de longue date de Manille, mises à mal par son prédécesseur Rodrigo Duterte.

