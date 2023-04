L'ONU se réunit au Qatar pour une réunion cruciale sur l'Afghanistan

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres réunira à partir de ce lundi 1er mai à Doha les envoyés spéciaux pour l'Afghanistan. Objectif : se pencher sur l'approche à adopter à l'égard du gouvernement taliban, au moment où la mission des Nations unies se complique dans ce pays.

Publicité Lire la suite

À Doha, les discussions avec des représentants d'environ 25 pays et organisations internationales se tiendront dans un lieu tenu secret en l'absence du gouvernement taliban, qui a pris le pouvoir en août 2021. Jusqu'ici, les Nations unies ont donné peu d'éléments sur l'ordre du jour de la réunion. Le but est de « redynamiser l'engagement international autour d'objectifs communs vers un chemin durable concernant la situation en Afghanistan », a déclaré vendredi Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

Avant la réunion du 1er mai, un groupe de femmes a manifesté samedi à Kaboul pour s'opposer à toute reconnaissance internationale du gouvernement taliban. L'ONU et les puissances occidentales sont catégoriques : ce dossier n'est pas à l'ordre du jour. Mais les Nations unies et d'autres parties ont mené des discussions de plus en plus intenses sur la manière de s'engager avec les talibans et d'offrir éventuellement des incitations au changement.

Au cours de la réunion, le secrétaire général de l'ONU doit aussi faire le point sur les opérations humanitaires cruciales de son organisation en Afghanistan, après l'interdiction faite aux femmes afghanes de travailler avec les agences de l'ONU, ont précisé des diplomates. L'ONU, qui considère que les femmes sont essentielles à son travail en Afghanistan, affirme avoir été condamnée à un « choix affreux » : celui de continuer ou non ses opérations dans ce pays de 38 millions d'habitants. Les Nations unies souhaitent également rassembler les positions de la communauté internationale sur les droits humains, les droits des femmes, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.

Les quinze membres du Conseil de sécurité ont voté jeudi à l'unanimité une résolution condamnant en particulier la décision prise début avril par les autorités talibanes d'étendre aux Nations unies une interdiction empêchant les ONG d'employer du personnel féminin afghan, laquelle « compromet les droits humains et les principes humanitaires ». Le gouvernement taliban a rejeté cette résolution. Pour lui, il s'agissait d'une « question sociale interne de l'Afghanistan ».

► À lire aussi : Femmes en Afghanistan : retour aux enfers sous le joug des talibans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne