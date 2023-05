Les travailleurs japonais rêvent de pouvoir déconnecter après leur travail

Journées de travail à rallonge, difficulté à déconnecter... Au Japon, où chaque année, 300 à 400 salariés meurent d'avoir trop travaillé, victimes d'épuisement professionnel, la Fête du travail a une connotation très particulière.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Les journées de travail de ces Tokyoïtes ne finissent jamais. Ils passent en moyenne dix heures par jour au bureau puis, de retour à la maison, sont priés de rester joignables et réactifs. « Je n'ai aucune vie privée. Tous les soirs, quasiment, des collègues m'appellent parce qu'ils ne retrouvent pas tel ou tel document, ont besoin d'infos sur tel ou tel dossier, etc. », raconte une travailleuse.

« Mon rêve, ce serait de pouvoir décrocher quand je rentre à la maison : ne plus penser au travail jusqu'au lendemain, me vider complètement la tête. Mais bon, c'est un rêve », se désole un autre Tokyoïte.

« Je réponds aux SMS de mon chef, y compris quand je suis en train de donner le bain à mon bébé. Je n'ai pas le choix », explique de son côté une jeune mère.

Un travail de meilleure qualité après avoir déconnecté

Ne supportant plus une telle culture d'entreprise, ce cadre a décidé de quitter son employeur, une grande société japonaise. Il travaille désormais pour un groupe américain et s'en félicite tous les jours. « Depuis que je passe des soirées et des week-ends déconnectés, donc détendus, je travaille beaucoup mieux. Je suis à la fois plus productif, plus créatif et mieux concentré, pointe le cadre. Il n'y a pas de secret : c'est parce que je suis moins fatigué nerveusement. »

Mais une majorité de Japonais ne jouissent pas d'un tel privilège. Car le droit à la déconnexion n'est généralement pas de mise dans les petites et moyennes entreprises. Or, elles emploient plus de sept salariés sur dix.

