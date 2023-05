Afghanistan: RSF alerte sur l’incarcération du journaliste Mortaza Behboudi

La réunion sur l'Afghanistan à Doha se poursuit ce 2 mai. Vingt-cinq pays et organisations internationales rassemblés par l'ONU essayent de répondre à cette difficile question : comment venir en aide aux Afghans sans légitimer le régime taliban ? Comment amener les autorités à assouplir leurs positions, notamment sur le droit des femmes ? La communauté internationale avait essayé de lier l'aide financière et la reconnaissance des autorités de Kaboul au respect des droits humains. En vain.

Le gouvernement taliban est le grand absent à cette réunion à laquelle le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a convoqué 25 pays et organisations, dont les envoyés spéciaux des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie, ainsi que les principaux donateurs. Les autorités de Kaboul n'ont pas été invitées à participer à la rencontre qui doit s'achever ce mardi. Et la reconnaissance de leur régime « n'est pas à l'ordre du jour de cette réunion », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, annonçant le début des discussions qui se déroulent à huis clos.

En amont de ce rendez-vous diplomatique, des femmes afghanes ont manifesté samedi à Kaboul pour exprimer leur opposition à toute reconnaissance internationale du gouvernement taliban. Les femmes afghanes ne sont plus autorisées à travailler pour les agences humanitaires, les arrestations de défenseurs des droits humains sont fréquentes, comme celle récemment de Matiullah Wesa, défenseur du droit à l'éducation. Arrestations de journalistes aussi : notre confrère franco-afghan Mortaza Behboudi est toujours détenu par les autorités, après son arrestation le 7 janvier. Il serait soupçonné d'espionnage, accusation fallacieuse, le reporter de 28 ans venait récupérer son accréditation quand il a été arrêté.

La mobilisation pour obtenir sa libération ne faiblit pas, notamment grâce à Reporter sans frontières, mais le dialogue est compliqué, témoigne Pauline Ades-Mevel, porte-parole de RSF.

Convaincre la frange la plus extrême des Talibans

« Pour Reporters sans frontières, il est important de continuer de marteler qu’il est journaliste, qu’il n’a rien à faire en prison, qu’il faut qu’il soit libéré au plus tôt, et surtout que la mobilisation en faveur de sa libération ne faiblit pas, explique Pauline Ades-Mevel au micro de Juliette Gheerbrant du service international de RFI. C’est important de rappeler aussi que c’est un journaliste qui a travaillé pour de nombreuses rédactions en France, et qui toutes veulent rappeler son professionnalisme et les raisons qui l’ont amené en Afghanistan au moment où il a été arrêté le 7 janvier.

Aujourd’hui, nous avons établi le contact avec les autorités talibanes, nous avons expliqué qui il est et les raisons pour lesquelles nous demandions sa libération. Et nous sommes dans l’attente que notre message soit entendu, que le journaliste soit libéré et que ce dialogue puisse continuer auprès des autorités talibanes, le plus difficile étant de convaincre la frange la plus extrême de ces Talibans, de les convaincre que ce journaliste n’a rien à faire en prison et qu’il doit recouvrer la liberté. »

Le 5 janvier 2023, Mortaza Behboudi s’est rendu en Afghanistan pour un reportage. 48 heures plus tard, il est arrêté alors qu’il s'apprêtait à récupérer son accréditation presse. ⬇#FreeMortaza https://t.co/6o3YKgpKGW — RSF (@RSF_inter) February 6, 2023

