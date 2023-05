Chine: affluence et dépenses records pour les vacances chinoises du 1er-Mai

Reportage

La « semaine en or » porte bien son nom en Chine. Des records d’affluence et de dépenses ont été enregistrées chez les touristes pendant les premiers jours de vacances qui accompagnent la fête du Travail du 1er-Mai et se terminent jeudi 4 mai. Les premières après les années de restrictions Covid. Reportage à Pékin.

De notre correspondant à Pékin

Les mégaphones ont beau s’égosiller -« Avancez ! Continuez tout droit ! Pas de selfie ici ! »-, les visiteurs à l’entrée du Temple du ciel à Pékin font du surplace en cette belle et chaude journée à réveiller les ombrelles. On a une jolie expression en mandarin pour dire qu’il y a du monde et qu’on ne voit plus ses pieds : « 人山人海 » « une montagne de gens » ou « une mer de gens », bref la foule qui, depuis ce week-end, est aimantée par les monuments de Pékin, la Grande muraille, la Cité interdite, le Palais d’Été ou ici dans ce temple sacrificiel entouré de genévriers et de thuyas multi-centenaires.

Hausse de 500 % des réservations

Comme les pierres, les vieux arbres étiquetés datent de l’époque des Ming. Ils n’ont probablement jamais vu autant de personnes rassemblées devant le tertre circulaire autrefois dédié à prier pour l’abondance des moissons. Jumelles, chapeau assorti au petit drapeau, cette guide touristique n’en revient pas : « Il y a tellement de monde… 100 000 personnes arrivent par jour à Pékin ».

Les aéroports de Pékin ont atteint, eux aussi, des records de fréquentation samedi dernier pour les débuts de ces vacances en or -1 200 vols, 346 000 passagers, selon l’agence Xinhua-. Les plateformes de réservations en ligne ont enregistré une augmentation de 500 % par rapport aux vacances de 2019, avec forcément des tarifs d’hébergement qui s’envolent. Sur le long pont de pierre qui mène au temple au toit conique –et iconique de Pékin- aux tuiles bleues, une foule bigarrée venue de toute la Chine, comme ce grand-père et son petit-fils arrivés la veille de la province centrale du Henan.

« Nous, on vient de la province centrale du Henan. C’est la première fois qu’on visite Pékin. C’est beau, mais il y a trop de monde ! En fait, cela fait trois ans que les gens ne pouvaient pas voyager avec le Covid. Et Pékin a rouvert. On en profite même si c’est cher ! On était hier place Tiananmen, il y a encore plus de monde. »

Les visiteurs sortent de la Cité interdite alors qu'ils profitent de la période des vacances du 1er mai à Pékin, le mardi 2 mai 2023. AP - Andy Wong

