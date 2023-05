L'entrepreneur milliardaire chinois Jack Ma va enseigner dans une université japonaise

Jack Ma, milliardaire chinois fondateur du géant Alibaba, a fait ses premiers pas ce 1er mai à l'Université de Tokyo, au Japon. Il a décroché un poste de professeur invité, et ça n'est d'ailleurs pas la première fois. Fin avril, c'est l'école de commerce de l'Université de Hong Kong qui annonçait l'arrivée de l'entrepreneur dans ses rangs. En 2019, il a cédé la direction de son groupe pour se consacrer à d'autres activités, principalement en dehors de Chine.

À l'Université de Tokyo où il a fait son entrée, Jack Ma -ancien professeur d'anglais- partagera ses connaissances en matière d'entrepreneuriat et d'innovation. L'établissement a également annoncé qu'il participerait à des recherches dans le domaine de l'agriculture durable et de la production alimentaire. Un nouveau poste au Japon qui l'éloigne un peu plus de son pays natal.

Ses relations avec le pouvoir chinois se sont détériorées en 2020, lorsque Jack Ma a critiqué les autorités publiques de régulations financières, en appelant à un système plus sain.

Des apparitions discrètes

Cette remarque lui a valu à l'époque une convocation par le régime, et des sanctions à la clé : Alibaba écopait une semaine plus tard d'une amende de près de deux milliards de dollars pour pratiques déloyales présumées, et sa filiale Ant Group, qui devait être introduite en bourse à Hong Kong avec l'aval des autorités chinoises, a été soudainement contrainte d'annuler son opération au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences réglementaires.

Après ses démêlés avec le pouvoir chinois, Jack Ma avait ensuite disparu des radars avant de recommencer à faire quelques apparitions discrètes, toujours en dehors de Chine. Selon les informations du Financial Times, l'homme d'affaire de 58 ans vit aujourd'hui au Japon et se consacre à des activités philanthropiques et donc revient à l'enseignement.

