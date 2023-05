À Doha, sans les Talibans, les négociations sur l’Afghanistan piétinent

Une rencontre de deux jours sur l’Afghanistan, organisée par l’ONU a eu lieu à Doha, au Qatar, les 1er et 2 mai. Vingt-cinq pays et organisations étaient présents pour discuter de l’approche à adopter envers le régime taliban qui a pris le pouvoir le 15 août 2021. Un régime qui n’a pas été convié à cette réunion.

De notre correspondante à Islamabad,

L’objectif de cette réunion était de discuter de la manière dont les Nations unies, les pays, les organisations doivent traiter, travailler et discuter avec les talibans.

L’idée de cette réunion serait née après les visites de plusieurs hauts fonctionnaires de l’ONU à Kaboul en janvier dernier, suite à la décision du régime taliban d’interdire aux Afghanes de travailler pour les ONG ; une décision suivie d’une extension de cette interdiction à l’ONU le mois dernier.

Les différentes rencontres entre les représentants de l’ONU et du régime taliban n’ont rien donné, n’ont rien changé, d’où la nécessité, selon certains hauts fonctionnaires de l’ONU, de discuter d’un plan politique pour faire avancer les choses. En d’autres termes, pour pouvoir faire pression sur les talibans, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Les envoyés spéciaux des États-Unis, de la Chine et de la Russie, ainsi que les principaux donateurs, figurent parmi les 25 pays et organisations qui ont été convoqués par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à Doha. Toutes les discussions se sont tenues à huis clos.

Les Talibans n’ont pas été invités. On sait cependant que des rencontres bilatérales ont eu lieu entre des représentants talibans et des participants à la réunion sous l’égide de l’ONU.

Des tensions toujours plus fortes entre Talibans et communauté internationale

Les relations entre le régime taliban, la communauté internationale et l’ONU n’ont cessé de se détériorer depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a près de dix-neuf mois. Et cette réunion a encore confirmé les tensions puisque les talibans ont très mal réagi à leur exclusion de ces rencontres de Doha. Suhail Shaheen, porte-parole du régime taliban, a dénoncé cette réunion comme étant discriminatoire et contre-productive en l’absence de représentant taliban.

Aucun pays à ce jour n’a reconnu le régime taliban, et cela constitue un autre point de friction entre l’émirat islamique d’Afghanistan et les autres pays. La suspension de l’aide internationale à leur prise du pouvoir, alors que celle-ci représentait 80 % du budget de l’État afghan, est un sujet sensible depuis que les talibans ont pris le pouvoir.

Et puis, il y a toutes ces lois restrictives et liberticides à l’encontre des femmes et des filles qui ont été prises au fur et à mesure de ces dix-neuf derniers mois et qui ont démontré que les talibans n’ont pas vraiment changé. L’ONU, les ONG sur place dénoncent l’interdiction faite aux femmes de travailler pour leurs organisations comme une entrave dangereuse à leurs activités alors que le pays constitue l’une des pires crises humanitaires.

Durant cette réunion, aucune mesure concrète n’a été annoncée. Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a fait part dans une allocution de ses inquiétudes quant à la stabilité de l’Afghanistan, il a également évoqué le sort des Afghanes dont les droits sont bafoués, mais aucune annonce à l’issue de ces rencontres qui devraient se poursuivre dans un avenir proche. Les Talibans seront-ils invités aux prochaines réunions ? La question est déjà sur toutes les lèvres.

Notre réunion portait sur l'élaboration d'une approche internationale commune, et non sur la reconnaissance des autorités talibanes de facto... La grande majorité de notre personnel qui fournit une aide vitale est composée de ressortissants afghans. Et nombre d'entre eux sont des travailleuses humanitaires. L'interdiction actuelle faite aux femmes afghanes de travailler pour les Nations unies et les ONG nationales et internationales est inacceptable et met des vies en danger. Soyons très clairs : nous ne resterons jamais silencieux face à des attaques systémiques et sans précédent contre les droits des femmes et des jeunes filles. Antonio Guterres: «nous ne resterons jamais silencieux face à des attaques systémiques... contre les droits des femmes et des jeunes filles» RFI

