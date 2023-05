Démographie en Inde: les hindouistes agitent la menace d'un «grand remplacement»

L’Inde comptera environ 1,4286 milliard d'habitants contre 1,4257 milliard pour la Chine, soit 2,9 millions d'habitants de plus d'ici la mi-2023, selon les projections de l'ONU. (Image des fidèles hindous lors du festival Magh Mela, à Prayagraj le 31 janvier 2023). © Rajesh Kumar Singh/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Inde est devenu ces jours-ci le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d’habitants. Un titre qui n’a pas été célébré par le gouvernement indien, tant les défis posés par cette population nombreuse sont importants. D’autant plus que les hindouistes font planer la peur de la croissance rapide de la population musulmane, et d’un « grand remplacement des Hindous ». Une désinformation qui se propage sur les réseaux sociaux.