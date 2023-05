Birmanie: la junte libère de nombreux prisonniers politiques

Un homme est accueilli par les membres de sa famille après avoir été libéré de la prison d'Insein à Rangoun, en Birmanie, le mercredi 3 mai 2023. AP - Thein Zaw

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Birmanie, la junte au pouvoir a annoncé, ce mercredi 3 mai, la libération de plus de 2100 prisonniers politiques et la commutation de la sentence de 38 condamnés à mort en prison à vie, à l’occasion de la plus importante fête bouddhiste de l’année, qui marque la naissance de Bouddha. Si le geste est habituel à chaque grande fête du pays, c’est la première fois qu’autant de prisonniers politiques sont libérés en même temps.