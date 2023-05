Chine: le journaliste citoyen Fang Bin libéré après trois ans de détention

Il a documenté le début de la pandémie de Covid contre la censure à Wuhan en Chine. Des vidéos au téléphone portable qui ont conduit à l’arrestation de Fang Bin et son placement au secret. Après trois ans de détention, ce « journaliste citoyen » a été libéré, mais il ne peut toujours pas s’exprimer dans les médias.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Fang Bin libéré, Fang Bin qui serait en bonne santé, mais Fang Bin toujours empêché de s’exprimer publiquement. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’un de ses soutiens, lui-même se disant surveillé 24 h sur 24 et à qui la sécurité publique a demandé de ne pas parler aux médias.

C’est un scénario malheureusement classique pour celles et ceux qu’on a appelés les « journalistes citoyens » au début de la pandémie de Covid à Wuhan qui, après leur libération sont tous invités à se taire. Des citoyens ordinaires qui, en des circonstances exceptionnelles, ont décidé d’agir, de témoigner.

Fan Bing est un marchand d’habits traditionnels qu’il porte sur ses vidéos avec un simple masque en papier en ce début février 2020. La mégalopole de Wuhan est alors confinée, coupée du monde. Ses habitants sont terrifiés face à une pneumonie virale qui fait tomber les plus fragiles. Fang Bin lui n’a pas peur. Il filme. 1, 2, 3… 8 sacs mortuaires sortent d’une clinique de la fièvre. La vidéo fait le tour de la toile.

Il est arrêté, puis relâché. Le lendemain, autre vidéo sous-titré « Tout le monde se révolte – remettez le pouvoir du gouvernement au peuple », se souvient la BBC. Cette fois, il disparaît.

Accusés d'avoir diffusé de « fausses nouvelles »

Selon les documents officiels qui ont circulé sur les réseaux chinois ces derniers jours, Fang Bin -dans un jugement daté du 26 août 2022- a été condamné à trois ans de prison pour « avoir fomenté des querelles et provoqué des troubles. » Il a également été accusé d’avoir diffusé de « fausses nouvelles ».

« Le verdict initial du procès a révélé qu'entre le 4 et le 8 février 2020, l'accusé Fang Bin a fabriqué de fausses informations sur la nouvelle épidémie de pneumonie de la couronne de Wuhan à son domicile, et a utilisé son téléphone portable pour enregistrer des vidéos et publier une série de fausses déclarations, appelant et encourageant les internautes à les transmettre, ce qui a provoqué un grand nombre de vues et de commentaires sur le site Web. Au 8 février, le compte de Fang Bin sur YouTube totalisait 21 700 abonnés et 670 000 vues, avec un total de 32 vidéos diffusées, dont 8 vidéos ont été diffusées entre le 4 et le 8 février, totalisant 368 400 vues. Le nombre total d'abonnés était de 21 700 et le nombre total de vues était de 670 000. Le 9 février 2020, les autorités de la sécurité publique ont arrêté l'accusé Fang Bin à son domicile. » L’accusé a fait appel du jugement, affirmant que les informations diffusées étaient vraies, l'appel a été rejeté.

Selon RFA, le lundi 1er mai, Fang Bin a pris le TGV pour Pékin pour voir son fils, mais la sécurité publique l’a renvoyé à Wuhan chez sa sœur ainée.

Un autre journaliste citoyen de Wuhan, l’avocat Chen Qiushi ne s’est pas exprimé dans les médias depuis sa libération en 2021. Quant à l’autre avocate, Zhang Zhan, elle est toujours en détention.

