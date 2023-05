L’Inde envisage de ne plus ouvrir de nouvelles centrales à charbon, un virage historique

Une mine de charbon à Godavarikhani, en Inde. AFP PHOTO/Noah SEELAM

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deuxième plus grand consommateur de charbon au monde, l'Inde prévoit de ne plus ouvrir de nouvelles centrales à charbon. C'est ce qui ressort du nouveau document sur la planification énergétique nationale. Un virage important et une bonne nouvelle pour l’environnement si c'est confirmé par le gouvernement dans les jours qui viennent.