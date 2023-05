Le Premier ministre indien Narendra Modi invité d'honneur du 14-Juillet à Paris

L'occasion pour les deux pays « d'engager une nouvelle phase de partenariat ». La France veut soigner son allié pour renforcer sa sécurité dans l'Indo-Pacifique et ouvrir des opportunités commerciales.

En 2005, le Premier ministre Manmohan Singh de l’Inde avait été invité au 14-Juillet, rappelle notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin. Presque vingt ans plus tard, c’est Narendra Modi qui descendra les Champs Élysées à l'occasion de la fête nationale.

« Pour marquer cette étape importante, un contingent des forces armées indiennes participera au défilé aux côtés des forces françaises », témoignant de la « solidarité » entre les deux pays, indique le communiqué officiel commun. Une fenêtre internationale dont la diplomatie indienne, déjà à la tête du G20, se réjouit.

Cette invitation reflète l’importance croissante des relations internationales et commerciales avec l’Inde. Le pays est récemment devenu la première population mondiale avec 1,425 milliard d'habitants, selon les Nations unies.

Positionnement stratégique dans l'Indo-Pacifique

Voilà aussi 25 ans qu’elle a signé avec la France un partenariat stratégique engageant une alliance militaire dans l’Indo-Pacifique, cette zone où Paris cherche à accroître son influence. Les deux pays rappellent qu'ils « partagent une même vision de la paix et de la sécurité, en particulier en Europe et dans la région indo-pacifique » et envisagent aussi « des initiatives communes » concernant le changement climatique, la perte de biodiversité et le développement durable.

En déroulant le tapis rouge au Premier ministre indien, Paris espère relancer et élargir ce partenariat. Depuis le début du conflit en Ukraine, New Delhi est tiraillé entre la Russie et l’Occident, notamment pour se fournir en armes. Cette visite est aussi « l'occasion pour la France et l'Inde de réaffirmer leur engagement en faveur du multilatéralisme, notamment dans le cadre de la présidence indienne du G20 », ont-ils encore expliqué.

Emmanuel Macron s’est réjoui d'accueillir Narendra Modi sur les réseaux sociaux. Il devrait en retour effectuer une visite en Inde en septembre.

Cher Narendra, heureux de t'accueillir à Paris comme invité d'honneur du défilé du 14 juillet !



प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथिके रूप में तुम्हारा पेरिस में स्वागत कर के मुझे बहुतखुशी होगी। pic.twitter.com/XTJi4MiE0E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2023

(Et avec AFP)

