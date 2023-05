Le Premier ministre japonais en visite en Corée du Sud pour resserrer les liens

Ce dimanche 7 mai, le premier ministre japonais Fumio Kishida arrivera en Corée du Sud. Depuis l'arrivée au pouvoir du président sud-coréen Yoon Suk-yeol l'an passé, les deux pays s'efforcent d'oublier le ressentiment mutuel né de la colonisation de la péninsule coréenne entre 1910 et 1945. Objectif : se montrer uni face aux démonstrations de force de Pyongyang et Pékin.

Ce voyage doit donner un nouvel élan à la « diplomatie de la navette », un mécanisme de rencontres régulières entre les dirigeants japonais et sud-coréen interrompu depuis 2011.

Le temps de l’entente cordiale a commencé avec le sommet historique à Tokyo à la mi-mars et se poursuit ce dimanche 7 mai 2023 sous les meilleurs auspices. Car le 24 avril dernier, Séoul a normalisé ses relations commerciales avec Tokyo, à la suite de l'annonce d'un plan d'indemnisation des victimes coréennes du travail forcé dans des entreprises nippones durant la Seconde Guerre mondiale.

Face à la Corée du Nord et à la Chine de plus en plus menaçantes, Tokyo et Séoul se serrent les coudes pour former un front uni, ce qui faciliterait au passage une coopération renforcée avec Washington en matière de défense. Les États-Unis poussent depuis longtemps leurs deux alliés asiatiques à enterrer enfin la hache de guerre.

Reste à convaincre l'opinion publique en Corée du Sud, plutôt défavorable à la politique de rapprochement du président Yoon Suk-yeol. Beaucoup attendent toujours des excuses officielles de Tokyo pour les crimes commis pendant la colonisation.

Les eaux usées de Fukushima

Un autre sujet inquiète les Sud-coréens : les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima qui pourraient bientôt être relâchées dans l’Océan Pacifique, rapporte notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti. Un total d'un million de tonnes d’eaux usées, qui ont servi à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi après le tsunami qui l’a frappé en 2011.

Les courant marins pourraient porter ces eaux usées jusqu’aux côtes coréennes. Les militants écologistes dénoncent une atteinte à l’environnement, les pêcheurs eux s’inquiètent d’une baisse d’activité dans les zones touchées. Les maires de villes côtières comme Busan, Jeju ou Geoje, ont exprimé leur opposition au projet, craignant pour la santé de leurs habitants et l’impact sur le tourisme.

Si le précédent gouvernement sud-coréen s’était opposé au rejet des eaux usées dans l’océan, l’actuel indique, étude à l’appui, qu’il n’y aurait pas de danger. Mais ce dernier peine à convaincre. Le cabinet du président sud-coréen a annoncé que le sujet pourrait être sur la table lors de la venue du Premier ministre japonais. Cette question très attendue sera l’un des nombreux points de tension abordés lors de la rencontre.

