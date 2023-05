Élections en Thaïlande: dernière ligne droite entre le général Chan-ocha et l'opposante Shinawatra

En Thaïlande, les élections législatives auront lieu dimanche 14 mai. Elles donneront peut-être l’occasion à l’opposition de revenir sur le devant de la scène politique après neuf ans de pouvoir de l’armée et des partis pro-militaires. Tout se joue entre le Premier ministre sortant, l’ancien général Prayuth Chan-ocha, et une jeune femme de 36 ans, représentante d’une célèbre famille politique en Thaïlande, Paethongtarn Shinawatra.

À 36 ans, elle est la benjamine de la famille Shinawatra. Son père, Thaksin, ancien Premier ministre resté extrêmement populaire dans les campagnes, a été renversé par l’armée en 2006, puis condamné pour corruption. Il est aujourd’hui en exil à Dubaï même s’il reste la figure dominante de l’opposition thaïlandaise. Sa sœur, Yingluck, tante de la candidate actuelle, a, elle aussi, été renversée par un coup d’État puis condamnée pour corruption.

Paethongtarn affirme ne pas vouloir perpétuer le cycle et même si elle incarne l’opposition « Rouge » pour les besoins de la campagne, elle est restée très discrète sur ses ambitions personnelles et ne semble pas briguer le poste de Premier ministre. Elle a fait toute la campagne des législatives enceinte et elle vient de donner naissance, il y a quelques jours, à son deuxième enfant. À une semaine du scrutin, cela n’a jamais été considéré comme un obstacle, ni même un sujet, par la presse thaïlandaise.

Son parti propose plusieurs mesures en faveur des plus pauvres et promet de distribuer 250 euros en cryptomonnaie à tous les Thaïlandais majeurs, mesure qui a été désignée comme populistes par les autres partis.

En face, on trouve le général Prayuth Chan-ocha, candidat à sa propre réélection. Arrivé au pouvoir par un coup d’État en 2014, il est parvenu à rester en place en créant son propre parti politique. Il a l’avantage de rassurer les classes moyennes urbaines, d’incarner la tradition et la stabilité. C’est aussi un remarquable animal politique qui a survécu à plusieurs motions de censure en choisissant des alliances opportunes.

Entre ces deux forces majeures, on trouve aussi des partis de taille plus modeste, mais qui jouent un rôle important. C’est le cas du parti « Move forward » qui se revendique comme le parti de la jeunesse. Les moins de quarante ans votent massivement pour ce parti qui n’a pas de programme social ou économique particulièrement ambitieux, mais qui propose les réformes les plus radicales du système éducatif. C’est aussi le seul qui ose évoquer publiquement une réforme des lois qui touchent à la monarchie, et notamment celle sur la lèse-majesté.

Mais le point le plus important de leur programme consiste à réduire significativement le pouvoir de l’armée dans la politique thaïlandaise, par le biais de coupes budgétaires et d’arrêt de la conscription.

Chacun de ces petits partis jour donc un rôle important car dans le système thaïlandais, les grands partis doivent former des alliances avec de plus petits partis pour gouverner. La nouvelle Constitution adoptée en 2017 exige une très large majorité au Parlement pour pouvoir gouverner, obligeant de donc les grands partis à négocier avec les plus petits. Un système qui favorise l’apparition de coalitions.

Le rôle des partis intermédiaires est donc très important, celui de la jeunesse donc, mais aussi celui du Bumjaithai, parti du ministre de la Santé, connu surtout pour être à l’origine de la libéralisation du cannabis, une problématique qui s’est retrouvée propulsée au centre de la campagne à cause notamment d’importants enjeux financiers.

Quelle que soit la coalition gagnante, le nouveau Premier ministre devra obtenir le vote de confiance d’une majorité de députés et de sénateurs, nommés par l’actuel gouvernement.

