Chine: un record de voyageurs lors des vacances du 1er mai, mais des dépenses inférieures à 2019

En Chine, la grande muraille s'est transformée en fourmilière lors des vacances du premier mai. Après trois ans de restrictions aux déplacements, liés à la politique sanitaire en Chine, le pays bat le record de voyageurs, mais les dépenses des touristes ont été beaucoup plus modérées.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les chiffres du ministère chinois de la Culture et du tourisme viennent confirmer, ce lundi 8 mai, ce que les médias d’État ont qualifié de « tourisme revanche » ou de « voyages vengeance ». Après trois ans de restrictions sanitaires, les transports et les sites pittoresques ont été littéralement envahis par la foule.

Le nombre de voyages intérieurs, effectués au cours des cinq jours de congés de la fête du travail, a explosé : +71% par rapport à 2022. Il a même dépassé celui de la période pré Covid (+19% par rapport à 2019).

Côté dépenses en revanche, les touristes ont moins dépensé. Selon le communiqué du ministère du tourisme, les revenus supplémentaires du secteur pendant ces vacances ne dépassent pas 0,7% de plus qu’avant le début du Covid-19. Et ce, malgré le fait que la plateforme de paiements électroniques Alipay ait enregistré des montants de plus 70% par rapport à 2019 et que les restaurateurs aient également constaté une hausse de 20%.

L’équivalent du PIB français en épargne

Selon le site d’information officiel Sixth Tone ce lundi, le montant dépensé par habitant cette année serait même inférieur à celui de 2019. Mais qu'est-ce que cela signifierait ? Tout simplement que consommateurs chinois restent prudents. En raison du poison lent de la bulle immobilière, du ralentissement mondial qui risque de freiner les exportations, d’une Chine qui prend de l’âge, les ménages n’ont toujours pas envie de dépenser les 2 600 milliards de dollars d’épargne accumulés pendant la pandémie.

Résultat : les analystes de Nomura, groupe mondial de services financiers, estiment ainsi que la croissance des services pourraient reculer dans les mois qui viennent, une fois que la « demande refoulée » aura diminué.

