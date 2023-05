Le Japon et la Corée du Sud confirment leur rapprochement stratégique

Analyse

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, à Séoul, le 7 mai 2023.

Malgré leurs contentieux historiques liés à l'occupation japonaise de la péninsule coréenne, les deux alliés des États-Unis relancent leurs relations pour faire face à la menace de la Corée du Nord et à celle de la Chine. À Tokyo, les observateurs se demandent si ce rapprochement entre Séoul et Tokyo peut durer.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

La rencontre dimanche 7 mai à Séoul entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol confirme le spectaculaire rapprochement entre le Japon et la Corée du Sud.

Elle intervient après le voyage à Tokyo du président sud-coréen au mois de mars. C'est le président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui est à l'origine de ce rapprochement. Il estime que les deux pays sont condamnés à s'entendre pour contrer une Corée du Nord dotée de l'arme atomique et de missiles balistiques intercontinentaux. Pour faire face à une Chine décidée à devenir la puissance dominante en Asie.

Leurs intérêts stratégiques convergent avec ceux de leur allié américain. Lequel renforce son système de défense au Japon, dans la péninsule coréenne et aux Philippines. Dans un conflit entre la Chine et Taïwan, le Japon et les Philippines seraient directement impliqués. Pour le président sud-coréen, « la question de Taïwan est comme la question de la Corée du Nord, est une question mondiale ».

Japonais et Coréens sceptiques

Le rapprochement orchestré par le chef de l'État sud-coréen avec le Japon est courageux. Car il n'est pas partagé par la majorité des Coréens qui n'oublient pas leur douloureux passe avec le Japon.

Les Japonais craignent que cette réconciliation avec la Corée du Sud soit victime de l'alternance au pouvoir à Séoul. L'actuel président est un conservateur. La droite est favorable au rapprochement avec le Japon. La gauche, elle, défait toujours les accords négociés avec le Japon.

