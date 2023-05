Pakistan: l'ex-Premier ministre Imran Khan arrêté au tribunal, ses partisans s'émeuvent

Des militants du parti Tehreek-e-Insaf et des partisans de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran se tiennent au milieu des gaz lacrymogènes tirés par la police lors d'une manifestation contre l'arrestation de leur chef à Karachi le 9 mai 2023.

Au Pakistan, L’ex-Premier ministre Imran Khan a été arrêté, ce mardi 9 mai, alors qu’il se trouvait à la Haute-Cour d’Islamabad où il devait comparaître dans une affaire de corruption. Une arrestation illégale, selon son parti, le PTI, qui appelle ses partisans à descendre dans la rue pour protester contre cette arrestation.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Imran Khan a été encerclé et empoigné par une horde des paramilitaires à la Haute-Cour de justice d’Islamabad. Les rangers casqués, en gilet par balle, bouclier anti-émeute et bâton à la main, l’ont poussé à l’intérieur d’une voiture et sont partis sous les huées des partisans de l’ex-Premier ministre. Son parti, depuis, n’a aucune nouvelle de lui.

M. Khan devait comparaitre dans le cadre d’une affaire de corruption. Il est aux prises avec la justice dans 85 affaires différentes depuis qu’il a été évincé du pouvoir par une motion de censure il y a un an.

« Le Pakistan est en feu », a réagi Shireen Mazari, la porte-parole du PTI. « Nous ne nous laisserons pas faire », a-t-elle dit à RFI, précisant que les partisans du PTI ont été appelés à descendre dans la rue à travers le pays pour manifester contre l’arrestation d’Imran Khan.

Des manifestations à Lahore, Karachi, Islamabad...

Des manifestations de militants ont d’ailleurs commencé dans les rues de Lahore, dans l’est du Pakistan, où des correspondants de l'AFP ont signalé des tirs de canon à eau, tandis qu'à Karachi, dans le sud, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des échauffourées ont également lieu à Islamabad, bien que les autorités interdisent tout rassemblement de plus de quatre personnes.

Un partisan de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan jette des pierres sur un véhicule de police lors d'une manifestation après l'arrestation de Khan, à Karachi, au Pakistan, le 9 mai 2023. REUTERS - AKHTAR SOOMRO

Les employés de plusieurs entreprises, ONG et organisations internationales ont été invités par leur direction à rentrer chez eux pour des raisons de sécurité. Les parents ont récupéré leurs enfants à l’école.

Ces derniers jours, Imran Khan avait réitéré publiquement des accusations de tentative d’assassinat fomenté, selon lui, par le pouvoir militaire et les services de renseignement.

