Australie: les habitants de logements sociaux indemnisés après un confinement total en 2020

Des policiers et militaires en patrouille durant le deuxième confinement, à Melbourne, le 4 août 2020.

À Melbourne, en Australie, 3 000 résidents de logements sociaux, essentiellement des réfugiés originaires de la Corne de l’Afrique s’étaient vus imposer, pendant 14 jours en juillet 2020, un confinement « à la chinoise », avec interdiction totale de quitter leur logement. Après un recours collectif en justice, l’État du Victoria propose cinq millions de dollars à ces habitants pour clore l’affaire.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

C’est un cas unique dans un pays démocratique. Les autorités de l’État du Victoria ont proposé un règlement de 5 millions de dollars à 3 000 habitants de logements sociaux pour mettre fin à des poursuites judiciaires suite à une affaire de confinement.

Surveillance policière

Lors de la deuxième vague de coronavirus, en juillet 2020, les habitants d’une résidence de Melbourne avaient été empêchés de quitter leur domicile sous aucun prétexte pendant deux semaines. Ils disent même avoir été menacés de représailles, pendant cette période, par les policiers qui surveillaient leurs immeubles, s’ils s’aventuraient à l’extérieur.

Près de trois ans plus tard et un recours collectif, cette mesure inédite, considérée par le médiateur de l’Etat comme attentatoire aux droits fondamentaux des résidents de ces HLM, pourrait coûter bien cher à l’État du Victoria. Il ne manque plus que l’approbation de la Cour suprême pour conclure l’affaire.

« Décisions très difficiles »

Selon le Guardian, certains habitants ne souhaitent pas d’argent mais des excuses pour le confinement forcé subit. Elles sont également vivement attendues par la population car, au-delà de ces immeubles, les habitants de Melbourne ont été soumis à 262 jours de confinement au total. Les autorités, de leur côté, s’y refusent toujours car elles martèlent que c’est grâce à cette stricte politique zéro Covid, qu’elles ont pu éviter une hécatombe. « Nous avons pris des décisions très difficiles et ces décisions ont sauvé des vies. Il n'y a aucun doute là-dessus », a déclaré le Premier ministre de l’État.

