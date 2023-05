Chine: une célibataire fait appel d'une décision de justice l'empêchant de congeler ses ovocytes

Une Chinoise célibataire tente d’obtenir le droit de congeler ses ovules, une procédure uniquement autorisée pour les couples mariés en Chine. Une plainte contre l’hôpital qui avait refusé de le faire à Pékin a été rejetée. Elle a fait appel mardi. Une affaire très suivie dans le pays.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cinq ans après avoir porté plainte contre la maternité qui a refusé de congeler ses ovocytes, Xu Zaozao, aujourd’hui âgée de 35 ans, est plus déterminée que jamais. Ce mardi, la femme était devant la justice pour faire appel de la décision. L’année dernière, le tribunal a jugé que sa demande n’était pas recevable au motif que la décision de l’hôpital de l’université de médecine de Pékin n’avait fait que respecter la légalité.

« Pour les hommes, il n’y a pas de distinction entre célibataires et mariés. Les deux peuvent faire congeler leur sperme. Mais on le refuse aux femmes célibataires au nom d’une vieille décision des autorités de la santé », a déclaré à RFI Xu Zaozao. Et d’ajouter : « Pendant toutes ces années, j’ai reçu de nombreux messages de soutien des femmes célibataires ».

« C haque femme a droit à l’autodétermination »

La décision de la commission nationale de la santé refusant aux femmes célibataires le droit de congeler leurs ovocytes remonte à avant la fin de la politique de l’enfant unique. Or aujourd’hui la Chine connait un déficit des naissances, le pays a même enregistré en début d’année sa première baisse de population en 60 ans.

Mais aujourd'hui, la société et les mentalités ont changé. Le droit aussi doit évoluer, confie Liu Ruishuang, l’avocat et directeur adjoint du département juridique de l’Université de Pékin à la chaine Chaonews : « La fertilité est bonne dans la trentaine. Une femme doit pouvoir conserver ses ovocytes même si elle n’a pas de partenaire. C’est une question fondamentale, chaque femme a droit à l’autodétermination ».

Les avocats et soutiens de Xu Zaozao espère que le tribunal pékinois tiendra compte de l’évolution de la jurisprudence. En janvier dernier, la justice de la province du Sichuan, dans l’ouest de la Chine, a autorisé les célibataires à enregistrer la naissance de leurs enfants, ce qui, jusqu’à présent, n’était autorisé que pour les couples mariés.

