Visite d'un représentant spécial chinois en Ukraine et en Russie

Un envoyé du gouvernement chinois se rendra en Ukraine et en Russie la semaine prochaine pour tenter de négocier la fin de la guerre, a fait savoir ce vendredi 12 mai le ministère chinois des Affaires étrangères. Le représentant spécial de Pékin pour les Affaires eurasiennes se rendra également en Pologne, en France et en Allemagne.

Avec notre correspondant à Pékin,

Pékin n’a pas fourni de détails concernant le programme de Li Hui en Ukraine et en Russie, ni sur les interlocuteurs qu’il sera amené à rencontrer. Et l’agence Tass ce vendredi qu’aucun rendez-vous n’avait pour l’instant été fixé côté russe.

Ce que l’on sait, c’est que ce voyage du représentant spécial du gouvernement chinois pour les Affaires eurasiennes commencera par Kiev lundi 15 mai et se terminera par Moscou, avec une escale à Varsovie, à Paris et Berlin.

Un voyage qui a été initié le mois dernier suite à un appel téléphonique entre les présidents ukrainiens et chinois avec pour objectif de « conduire des consultations approfondies avec toutes les parties ». Wang Wenbin, l’un des porte-paroles de la diplomatie chinoise, a expliqué devant la presse ce vendredi : « La visite du représentant chinois dans les pays concernés est une nouvelle démonstration de l'engagement de la Chine dans la promotion de la paix et les pourparlers. Cela montre pleinement que la Chine est fermement du côté de la paix, alors que la crise en Ukraine se prolonge, et l’effet d’entraînement se poursuit. »

La crise plutôt que la guerre. Pékin, qui n’a jamais qualifié d’invasion l’agression russe, se dit neutre sur le conflit, malgré sa proximité avec Moscou.

Un « médaillé » de Poutine

Ce sera le plus haut représentant chinois à se rendre en Ukraine depuis son invasion par la Russie. Li Hui est aujourd'hui représentant spécial du gouvernement chinois pour les Affaires eurasiennes et il a été ambassadeur à Moscou.

Li Hui est connu des chancelleries en tant que responsable des questions européennes et d’Asie centrale. C’est surtout un familier du Kremlin qui a une longue histoire personnelle avec la Russie.

Le représentant spécial de Pékin a été dix ans en poste à Moscou en tant qu’ambassadeur de Chine. Ce qui lui a valu, à la fin de sa mission en 2019, une « médaille de l’amitié » remise par le président Vladimir Poutine.

Ukraine, Pologne, France, Allemagne et Russie… Lors de ce voyage dans cinq capitales européennes, Li Hui est chargé de mener des « consultations approfondies avec toutes les parties ». Il devrait aussi réaffirmer à cette occasion la position de principe de la Chine pour un « règlement politique » de la guerre russe contre l’Ukraine. La position chinoise en 12 points, publiée en février dernier, a suscité de nombreux doutes chez les Occidentaux, sachant la proximité entre Pékin et Moscou.

Depuis, les Européens -et encore jeudi la France, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères-, ont affirmé que les autorités chinoises étaient les mieux placées pour contribuer aux efforts de paix. La Chine étant l’un des rares pays à envoyer ses émissaires des deux côtés.

