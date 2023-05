Législatives en Thaïlande: le roi un sujet tabou?

En Thaïlande, l’opposition caracole en tête des sondages pour les législatives prévues ce dimanche 14 mai, pour la première fois depuis les grandes manifestations pro-démocratie, qui avaient secoué le pays en 2020, avec cet objectif : réformer la monarchie et le statut de quasi-divinité du roi Maha Vajiralongkorn. Quel rôle joue cette revendication dans la campagne électorale ?

Le roi n'est plus tout à fait un sujet tabou en Thaïlande depuis que des milliers de jeunes sont descendus dans la rue il y a trois ans. Ils réclamaient une réforme de l'article 112 du Code pénal qui punit d'une peine de prison de trois à 15 ans quiconque diffame, insulte ou menace la famille royale.

Depuis, plus de 200 militants ont été inculpés pour crime de lèse-majesté... même une fillette de 15 ans a été arrêtée en mars dernier pour avoir critiqué le monarque. Mais la détermination avec laquelle le Premier ministre Prayut Chan-Ocha a étouffé le mouvement dans la rue n’a pas découragé ceux qui réclament une refonte de la monarchie.

Celui qui incarne cette bataille s’appelle Pita Limjaroenrat. Ce diplômé de Harvard âgé de 42 ans est devenu le visage d'une Thaïlande qui tourne le dos à un système jugé favorable à l’armée et la monarchie. Son parti « Move Forward » ou « Aller de l'avant » pourrait faire carton plein chez les jeunes et menacer la « victoire écrasante » que recherche l'autre parti de l'opposition, le Pheu Thai du clan Shinawatra.

Paetongtarn Shinawatra favorite dans les sondages

Les candidats au poste de Premier ministre du parti Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra (c) et Srettha Thavisin (g), font un geste lors du dernier meeting de campagne du parti à Bangkok, le 12 mai 2023, avant les élections générales du 14 mai en Thaïlande. AFP - MANAN VATSYAYANA

La favorite dans les sondages pour le poste de Première ministre, est une novice en politique : Paetongtarn Shinawatra, l’héritière de la dynastie politique la plus célèbre du pays.

Dans la famille Shinawatra, il y a le patriarche et milliardaire Thaksin, sa sœur Yingluck, première femme Premier ministre de Thaïlande, tous deux balayés par des coups d’État en 2006 et en 2014 et qui vivent aujourd’hui en exil à Dubaï. Il y a enfin Paetongtarn, la plus jeune fille de Thaksin, qui incarne l’héritage familial. Ce patronyme polarise depuis plus de deux décennies la vie politique thaï.

Héros des campagnes, démons des élites urbaines, les Shinawatra sont adulés par les classes populaires, particulièrement dans le nord rural qui se souvient des nombreuses réformes de Thaksin pour les sortir de la pauvreté.

Pour le camp des élites traditionnelles et des milieux d’affaires de Bangkok, Thaksin, tout comme sa sœur Yingluck sont des populistes corrompus, qui constituent une menace pour la monarchie.

Malgré les efforts de la junte et des milieux conservateurs d’empêcher durablement le retour au pouvoir des Shinawatra, les sondages donnent le parti Pheu Thai gagnant. Si Paetongtarn réussi son pari et devient Première ministre, son père Thaksin âgé de 73 ans, pourrait retourner dans le pays après 17 ans d’exil.

