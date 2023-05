Inde: «The Kerala story», un film anti-musulmans utilisé par le gouvernement nationaliste hindou

Affiche du film, The Kerala story, à Bombay, le 10 mai 2023.

En Inde, un film sorti cette semaine, The Kerala Story, soulève une importante controverse. Il relate le prétendu endoctrinement de dizaines de milliers de femmes du Kerala par des islamistes du groupe État islamique et leur enrôlement au Moyen-Orient. Cette réalité est grandement exagérée, mais ce scénario est utilisé par le gouvernement nationaliste hindou pour stigmatiser les musulmans.

Le film The Kerala Story suit plusieurs jeunes femmes chrétiennes et hindoues du Kerala, situé au sud de l'Inde. Leurs amis musulmans les convoitent, les hommes les épousent pour les convertir, dans ce qui apparait ensuite comme un large plan de recrutement pour l’organisation de l’État Islamique (EI). Elles partent finalement au Moyen-Orient, où elles vivent un enfer. Le tout est ponctué de phrases controversées, comme celles-ci : « Il y a des milliers de femmes comme moi qui ont été enlevées, et personne ne le sait. C’est un plan mondial : ils veulent faire du Kerala un État islamique ».

Des affirmations tendancieuses

The Kerala Story dit se baser sur des faits réels, qui auraient été « cachés », selon lesquels 32 000 femmes du Kerala auraient ainsi été envoyés rejoindre l’État islamique. Or ceci est une affabulation : les autorités américaines ont rapporté en 2020 avoir identifié seulement 66 indiens dans les rangs de l’EI, et un centre de recherche indien parle de moins de 200 indiens, dont seulement quatre femmes du Kerala.

Pour arriver à ce chiffre de 3 000, le réalisateur Sudipto Sen se base sur les déclarations d’un élu régional, qui affirmait que 2 600 habitants du Kerala s’étaient convertis à l’islam en six ans. Le réalisateur a multiplié ces chiffres, transformé les simples conversions en recrutement de femmes pour l’État islamique, et voici comment on arrive à détourner la réalité pour créer une infox dangereuse.

Appui d'une thèse du gouvernement nationaliste hindou

Le sujet est devenu politique. Cela vient appuyer la thèse complotiste des nationalistes hindous, selon laquelle les musulmans indiens convertissent les femmes hindoues par le mariage pour devenir majoritaires en Inde. Ce portrait d’un Kerala menacé par les islamistes sert les nationalistes hindous, qui n’arrivent pas à se faire élire dans cet État méridional, où il y a peu de tensions entre hindous et musulmans. Le Premier ministre, Narendra Modi, a ainsi évoqué ce film lors d’un meeting électoral dans l’État voisin du Karnataka, en affirmant que la population avait besoin de son parti pour se protéger de cette « nouvelle forme de terrorisme ».

Dans le nord du pays, trois États dirigés par le BJP ont exempté The Kerala Story de TVA, afin de l’encourager. Un autre État, dans l’opposition, l’a quant à lui interdit pour éviter la propagation de haine religieuse, et enfin, la Cour suprême entendra ce lundi 15 mai une demande d’interdiction nationale. Cette controverse ressemble à celle qui a entouré la sortie, l’année dernière, d’un autre film à tendance islamophobe, appelé The Kashmir Files, qui présentait les musulmans du Cachemire comme des terroristes en puissance.

Il a aussi été promu par le gouvernement, qui voulait même l’envoyer pour représenter l’Inde aux Oscars. Ce long métrage sur le Cachemire a ensuite été qualifié de « propagande vulgaire » par le jury du festival international du film de Goa.

