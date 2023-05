Législatives en Thaïlande: l’opposition donnée gagnante selon des résultats partiels

Les élections législatives ont eu lieu ce dimanche 14 mai en Thaïlande. Les premiers résultats partiels donnent l’opposition largement gagnante face aux partis conservateurs et proches des militaires. Cela constituerait un changement radical pour la politique du pays.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carole Isoux

La journée électorale s’est déroulée dans un enthousiasme palpable, ces élections représentant l’occasion de faire revenir un gouvernement élu après neuf ans de pouvoir de l’armée et des partis pro-militaires. Le taux de participation approcherait des 80%, selon de premières estimations.

D’après des résultats partiels, sur environ 30% de bulletins dépouillés, l’opposition est donnée comme largement gagnante, divisée entre le Pheu Thai, parti « rouge » traditionnel, dit populiste et soutenu par le vote des campagnes rizicoles du Nord-Est, et le parti Move Forward, celui de la jeunesse, qui semble avoir remporté un excellent score. C’est sans doute la plus grande surprise de ce scrutin.

Si ces résultats étaient confirmés, c’est donc une alliance rouge-orange, libérale et réformiste, qui se dessine. Reste à savoir si les élites politiques conservatrices et les militaires vont facilement accepter ce virage à 180 degrés de la politique thaïlandaise, et pour combien de temps.

À lire aussi : Législatives en Thaïlande: l'enjeu c'est «l'avancée démocratique ou non»

