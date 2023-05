Le cyclone Mocha touche les côtes du Bangladesh et de la Birmanie

Le cyclone Mocha, qui s’est intensifié samedi 13 mai, menace le golfe du Bengale. Il arrive ce dimanche 14 sur les côtes du Bangladesh et de la Birmanie, selon le bureau du département météorologique du Bangladesh. Des centaines de milliers de personnes fuient les côtes de ces États qui accueillent de nombreux réfugiés, notamment Rohingyas.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Avec des vents atteignant les 200 km/heures, le cyclone Mocha est passé samedi en catégorie extrême et pourrait être le pire que la région ait connu depuis une décennie. Il doit atteindre les côtes du Bangladesh et de la Birmanie ce dimanche 14 mai, et se trouve près des côtes de Cox's Bazar au Bangladesh et de la frontière birmane.

Au Bangladesh, au moins 200 000 personnes sont en train de quitter Cox’s Bazar, le plus grand camp de réfugiés du monde, situé sur la côte est du pays, près de la frontière birmane. Quelque 100 000 personnes fuient la ville de Chittagong, un peu plus au nord. Les ports ont été fermés dans la zone.

« Nous nous préparons au pire »

En Birmanie, de très nombreuses personnes fuient les zones de Rakhine et d'Ayeyarwady. La tâche s’annonce compliquée tant la région est plongée dans le chaos depuis la prise de pouvoir de la junte militaire. Le Programme alimentaire mondial se dit prêt à prendre en charge 400 000 personnes.

« Nous espérons que ça va aller, mais nous nous préparons au pire », a affirmé Arjun Jain, coordinateur des Nations unies pour les réfugiés rohingyas, nombreux sur la côte du Bangladesh. Des milliers de volontaires et des équipes médicales se tiennent prêts à déployer des abris d’urgence devant la menace.

