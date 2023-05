Législatives en Thaïlande: largement gagnante, l’opposition pourra-t-elle vraiment gouverner?

FOCUS

En Thaïlande, les élections législatives ont eu lieu ce dimanche 14 mai. Les premiers résultats sur 97% de bulletins dépouillés donnent l’opposition largement gagnante face aux partis conservateurs et pro-militaires, ce qui annonce un changement radical pour la politique du pays.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Bangkok,

La plus grosse surprise du scrutin, c’est la victoire du parti Move Forward, le parti de la jeunesse. C’est un raz de marée orange qui a submergé le pays. Avec au moins 113 sièges remportés, dont la totalité des sièges de Bangkok, il apparaît comme le grand gagnant du scrutin. Même si les sondages prédisaient au Move Forward de bons résultats aux urnes, l’ampleur de la victoire a pris tout le monde par surprise, y compris peut-être ses propres dirigeants, qui sont très jeunes : personne n’a plus d’une quarantaine d’années au sein du parti et leur expérience politique est limitée.

L’autre gagnant - c’était plus attendu- est le parti Pheau Thai, un parti d’opposition souvent décrié et défini comme populiste par ses adversaires, qui s’appuie sur le vote des campagnes rizicoles et de larges subventions versées aux plus pauvres. À eux deux, ces deux partis atteignent quasiment la majorité absolue au Parlement. En troisième position arrive le parti Bumjaithai, dirigé par le ministre de la Santé, qui a axé sa campagne en grande partie sur la question de la libéralisation du marché du cannabis. Il confirme aujourd’hui sa position d’allié important d’une coalition gouvernementale.

Vers une coalition

Pheu Thai a accepté ce lundi de rejoindre une coalition de gouvernement pro-démocratie menée par Move Forward.

Par ailleurs, le Move Forward et le Phueua Thai devront se mettre d’accord sur le sort réservé à l’ancien Premier ministre renversé par l’armée, aujourd’hui en exil, Thaksin Shinawatra, le père de la leader du parti Rouge Phuea Thai. Ce dernier a déjà annoncé il y a quelques jours sa volonté de revenir en Thaïlande au mois de juillet prochain, après dix-sept ans d’exil.

Surtout, les anciens partis d’opposition devront s’accorder sur le choix d’un Premier ministre qui convienne non seulement à la majorité des 500 députés du Parlement, mais aussi aux 250 sénateurs qui ont été nommés par le gouvernement pro-militaire.

L'armée et les partis pro-militaires accepteront-ils leur défaite ?

Toute la question est de savoir si l’armée et les partis pro-militaires vont accepter leur défaite. Pour l’instant, le ton semble assez résigné chez les conservateurs, mais le général en chef des armées a prévenu il y a quelques jours que les soldats pourraient intervenir si les politiciens ne respectaient pas les fondations de la Thaïlande. C’est une allusion claire aux déclarations du jeune leader du parti Move Forward qui indiquait vouloir s’attaquer au pouvoir de l’armée et au crime de lèse-majesté.

Le parti de la jeunesse a déjà été dissous après les élections de 2019 et ses leaders les plus charismatiques ont été interdits de vie politique pour 10 ans. À son tour, Pita Limjaroenrat, le jeune leader de la nouvelle version du parti, est victime depuis quelques semaines d’accusations de fraude. Si la justice venait à dissoudre à nouveau le parti après une élection victorieuse, nul doute que la jeunesse, comme à l’automne 2020, viendrait montrer sa colère dans la rue, donnant ainsi un prétexte parfait à l’armée d’intervenir pour rétablir le calme.

► À lire aussi : Législatives en Thaïlande: l’opposition en tête, défaite sévère pour les militaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne