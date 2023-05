La Chine se prépare à de nouveaux records de températures

Reportage

La Chine se prépare déjà à des températures records. Le thermomètre a flambé dans plusieurs mégalopoles chinoises ce lundi 15 mai, notamment à Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Pékin brûle-t-il ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Channel News Asia à Singapour, comme les Nouvelles de Pékin ce lundi 15 mai, qui parlent de « villes brûlées » par les records de températures. Trente-six degrés au thermomètre cet après-midi dans la capitale chinoise. Sur les parkings, les bords des avenues, des voitures aux moteurs allumés. Il n’y a décidément plus de saison, nous dit ce cadre commercial.

« Je garde mon moteur allumé, sinon c’est un four à l’intérieur. J’ai mis le thermostat à 18 et je sens à peine à la clim. C’est la première fois que j’allume. Il fait tellement chaud aujourd’hui. Je sais que ce n’est pas bien, mais je garderai la clim allumée en permanence par cette chaleur », explique un conducteur.

Depuis mars, la vague de chaleur affecte les cultures. Le 20 avril, le Yunnan dans le sud-ouest du pays, n’avait reçu que 35 mm de pluie depuis le début de l’année. Alerte au mercure également dans la province orientale du Shandong, ou dans le Henan au centre.

Vers de nouveaux records de chaleurs

Pour ce couple de retraité, la pause « Boyang », les grands melons ovales à la peau vert foncé, s’impose chez le maraicher. « C’est le roi des melons. Il est sucré, vous le trouvez partout en ce moment, car il étanche la soif. Sur le vélo, on avait vraiment trop chaud. On a aussi fait un arrêt glace juste avant. » Les glaciers dévalisés... « C'est aujourd’hui beaucoup plus chaud qu’un mois de mai normal », croit savoir le mari masqué avant de remonter sur sa bicyclette.

Après la sécheresse de l’été dernier, la Chine se prépare à de nouveaux records de chaleurs, avec les conséquences que l’on connait : emballement des climatiseurs et pannes d’électricités, pression sur les réserves d’eau et flambé des prix alimentaires.

