Cambodge: le principal parti d'opposition exclu des législatives de juillet

La Commission électorale au Cambodge a refusé ce lundi 15 mai 2023 d'enregistrer la principale formation de l'opposition, le Parti de la bougie, l'excluant de facto des prochaines élections législatives prévues le 23 juillet.

Seule formation assez solide pour contester dans les urnes l'hégémonie du Premier ministre sortant Hun Sen, le Parti de la bougie comptait présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du royaume.

Le parti a omis de présenter certains documents et ne pourra donc pas participer à ce scrutin, a annoncé la commission dans un communiqué.

Selon les responsables du parti, les documents manquants ont simplement été perdus. Ils vont faire appel de cette décision dans les cinq jours auprès du Conseil constitutionnel, a indiqué Kimsour Phirith, le porte-parole du parti. Cette interdiction « n'est pas raisonnable, car nous avons un fort soutien populaire » a-t-il déclaré. « Il est difficile pour le Cambodge de marcher sur la voie de la démocratie pluraliste si nous ne pouvons pas participer aux élections. »

La semaine dernière, Rong Chhun, un éminent candidat du Parti de la bougie, qui prévoyait d'affronter directement Hun Sen dans sa circonscription, a été disqualifié en raison d'une condamnation ancienne. D'autres responsables ont également fait face à des poursuites qui, selon eux, sont motivées politiquement, tandis que des dizaines de militants de l'opposition ont récemment rejoint le camp du gouvernement.

Le Cambodge « s’enfonce dans la dictature »

« Il n’y a plus de doute, le régime au Cambodge montre sa vraie nature et il ne veut pas céder en quoi que ce soit aux appels à un retour à la démocratie. Au contraire, il s’enfonce dans la dictature », estime Sam Rainsy, chef de l'opposition cambodgienne en exil à Paris interrogé par Jelena Tomic.

« Donc, je lance un appel à l’Union européenne, et à la France en particulier, pour qu’elles réagissent fermement. Ce n’est pas acceptable. La France a initié les accords de Paris sur le Cambodge en 1991. Ces accords sont allègrement violés par monsieur Hun Sen. Ces accords préconisent pour le Cambodge un système de démocratie libérale et pluraliste, et maintenant, c'est tout le contraire : on s’achemine vers un système de parti unique du style communiste. Donc, c’est tout à fait contraire aux accords de Paris. La France et l’Union européenne devraient réagir fermement », conclu-t-il.

Le Premier ministre Hun Sen a menacé les dirigeants du Parti de la bougie de « prison » s'ils tentaient d'organiser des manifestations pour protester contre leur interdiction. Hun Sen est à la tête du Cambodge depuis 38 ans et a publiquement soutenu son fils, Hun Manet, pour lui succéder un jour.

