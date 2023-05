Chine: le taux de chômage des jeunes au plus haut

En Chine, le taux de chômage des jeunes a dépassé pour la première fois la barre des 20% en avril 2023, selon les statistiques officielles publiées ce mardi. Un signe inquiétant pour la reprise économique post-Covid-19.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Un taux de chômage des 16-24 ans à 20,4%, c’est du jamais vu en Chine. Au-delà des chiffres officiels du Bureau national des statistiques publiés ce mardi 16 mai, c’est surtout une réalité vécue par de nombreux étudiants au sortir de l’université.

« Une recherche d’emploi, c’est aussi un travail »

Mademoiselle Chen a envoyé une quarantaine de CV après une première expérience de travail non concluante au sortir de son diplôme. Pour l’instant pas de retour : « L’économie en général va mal et il y a des licenciements dans tous les secteurs d’activités. Il est donc difficile de trouver un emploi intéressant. Après, j’essaie de me faire une raison. Après tout, une recherche d’emploi, c’est aussi un travail. Un travail pas payé, mais un travail quand même. J’essaie de me faire une raison, sinon il n’y a plus qu’à s’allonger. »

S’allonger… Tangping, « faire la planche » en chinois ou la tentation de lâcher prise face à un monde du travail moins accueillant. Après trois ans sous « zéro Covid-19 » et de répression réglementaire dans le domaine de la technologie et de l’immobilier, ces secteurs traditionnellement « jeunes » embauchent moins.

« La société chinoise est trop compétitive »

Mademoiselle Duan, enseignante en formation : « Quand vous avez autant d’obstacles en début de carrière, tout ce que vous voulez, c’est vous allonger ; ne plus travailler… La société chinoise est trop compétitive. Il y a trop d’enseignants dans les centres de formations et certains ont déjà plus de dix ans d’expérience, donc moi j’ai peu de chances, je manque de reconnaissance. »

Une génération Covid-19 en manque de reconnaissance. Afin de réorienter la jeunesse chinoise vers des secteurs qui embauchent, les autorités entendent renforcer l’enseignement professionnel.

