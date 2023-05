Cyclone Mocha: un bilan meurtrier dans le golfe du Bengale

De fortes pluies et des vents violents avant le passage du cyclone Mocha, à Sittwe, en Birmanie, le 14 mai 2023. via REUTERS - OBTAINED BY REUTERS

C'est le cyclone le plus puissant de ces dix dernières années. Le cyclone Mocha qui a balayé, dimanche 14 mai, une partie du golfe du Bengale et a fait, selon un dernier bilan, toujours provisoire - au moins 60 morts - en Birmanie. À mesure que les communications se rétablissent dans la zone, jusqu'ici coupée du monde, les médias locaux redoutent un bilan beaucoup plus lourd et dénombrent plusieurs centaines de disparus, en majorité dans des villages côtiers birmans abritant des déplacés internes rohingyas.