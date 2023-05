Inde: le traitement des eaux usées, une priorité pour les habitants

FOCUS

En Inde, sur les 72 milliards de litres d'eaux usées générés chaque jour dans les centres urbains, 45 milliards, soit l'équivalent de 18 000 piscines olympiques, ne sont pas traités. Ce sont les chiffres annoncés par le gouvernement pour 2020-2021. Ces eaux non traitées, ajoutées à d'énormes volumes d'effluents industriels, provoquent des maladies, polluent les cours d'eau, tuent la faune et flore et s'infiltrent dans les nappes phréatiques.

Publicité Lire la suite

Selon la Banque mondiale, l'Inde est l'un des pays les plus « en manque d'eau » au monde, avec des nappes phréatiques qui s'assèchent et des pluies de mousson de plus en plus irrégulières, ce qui rend le traitement des eaux d’autant plus difficile aussi.

Il y a plusieurs raisons à cela : le problème du traitement des eaux usées s'amplifie, en raison d'une part de la dégradation rampante du réseau d'égouts et d'autre part de l'explosion démographique, souligne Sriraj Kota, un journaliste de New Delhi qui travaille sur ces questions. « Il n'est pas surprenant qu'environ 93 % des eaux usées se retrouvent dans les lacs, les étangs et les rivières... Quelque part en Inde, quelqu'un boit un verre d'eau traitée dont la qualité est douteuse. C’est plus que préoccupant. »

La production de déchets de la population a, selon lui, largement dépassé la capacité à la gérer. Par ailleurs, la dysenterie, causée principalement par de l'eau et des aliments contaminés, reste l'une des principales causes de mortalité infantile. Malgré les importants progrès de l'Inde pour réduire cette dernière. Plus de 55 000 enfants de moins de cinq ans en sont morts en 2019.

Un danger pour l’homme comme pour l’environnement et la biodiversité

Les grandes entreprises évacuent des matières chimiques dans le réseau d'assainissement domestique, dans les rivières, dans les lacs. Sriraj Kota prend l’exemple du lac Hussain Sagar situé dans le sud du pays où la perte irrémédiable et permanente de la biodiversité est flagrante.

«C'est un petit lac qui a toujours été très réputé pour ses eaux propres et les activités récréatives qui s'y déroulaient, mais qui a complètement changé de visage depuis que des usines se sont implantées tout près, explique-t-il. Il n'est plus que l’ombre de lui-même. Il y a de l'écume industrielle qui arrive, beaucoup de polluants, ce qui fait disparaître la flore et la faune qui dépendent du lac pour leur survie. Autrefois, il y avait des fleurs de lotus dans le lac. Il y avait des canards et d'autres espèces aviaires qui en dépendaient. Tout cela a également disparu. Ce n’est qu’un exemple parmi d'autres, qu’il faut multiplier par un million à l’échelle du pays. Si rien n'est fait immédiatement, nous assisterons très bientôt à un génocide de la biodiversité. »

Selon le journaliste, le gouvernement peut aussi essayer de s'attaquer à ce problème en restructurant et en rénovant le système traditionnel des fosses septiques, qui est un succès lorsqu'il est appliqué sur une petite zone, d’un rayon de 10 kilomètres. « C’est un système fantastique, mais à petite échelle. Ensuite, nous parlons d'une zone de plus en plus grande et ce problème d'eaux usées est un problème plus vaste. Il ne s'agit pas d'un problème localisé, et le gouvernement doit réfléchir à la manière dont le succès de la fosse septique par foyer peut être reproduit à l'échelle nationale. »

Des progrès notables

Le pourcentage d'eaux usées traitées est encore assez faible, mais il s'améliore à nouveau. C'est ce que soutient Mridula Ramesh, la fondatrice de l'Institut climatique Sundaram en Inde et auteur des livres « Watershed » et « The Climate Solution ». Elle explique que si on lui avait posé la question il y a quelques années, elle aurait été catastrophée. « Le lien entre les toilettes et les stations d'épuration n'est pas aussi optimal qu'il devrait l'être et bon nombre de ces canalisations sont souvent cassées, détournées… Elles sont souvent obstruées par des déchets solides et doivent desservir à la fois les eaux pluviales et les eaux usées, elles sont surchargées. »

► À écouter aussi : En Inde, le fléau de la pollution des eaux de Bangalore

Elle poursuit en expliquant que la situation varie d'un État à l'autre et d'une ville à l'autre. Certaines villes et certains États disposent de capacités suffisantes, d'autres ont très peu de capacités. Il faut, selon elle, investir de l’argent dans des capacités supplémentaires et dans l'entretien.

Mridula Ramesh est cependant pleine d'espoir, car elle pense que s’atteler à l'eau usée, notamment celle des toilettes, permettrait de résoudre plusieurs problèmes à la fois. « Il suffit de la traiter plus près de l'endroit où elle est produite pour éviter tous les problèmes de transport, puis de la rejeter, d'en utiliser une partie, constate-t-elle. L'Inde possède l'une des réserves d'eau les plus saisonnières au monde. Et les eaux usées, parce qu'on va aux toilettes tous les jours, sont disponibles en permanence. Heureusement, c'est ce que les gens commencent à faire. Je pense que l'Inde a des problèmes bien plus graves tels que des sécheresses, des inondations, l'élévation du niveau de la mer. Si vous traitez les eaux usées et que vous les considérez comme une solution, c'est l'une des solutions les plus puissantes dont dispose l'Inde pour lutter contre le changement climatique. »

Mais comme le souligne Sriraj Kota, il faut que le gouvernement investisse dans les réseaux de canalisation et impose des normes plus strictes aux industries pour limiter la pollution des eaux du pays.

► À écouter aussi : Le nettoyage du Gange, mission impossible?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne