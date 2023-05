Thaïlande: après la percée de l'opposition, les ONG appellent à respecter «la volonté du peuple»

La Thaïlande doit avoir un gouvernement qui « reflète la volonté du peuple », a indiqué ce mercredi 17 mai une ONG ayant observé le déroulement des législatives du dimanche 14 mai qui ont vu l'opposition prodémocratie infliger une défaite retentissante aux généraux, sans cependant avoir la garantie d'accéder au pouvoir.

Le Réseau asiatique pour des élections libres (Anfrel) « espère que ces élections législatives vont donner lieu à un gouvernement qui reflète la volonté du peuple. »

La formation progressiste Move Forward, « Aller de l'avant », a réalisé une percée historique, empochant 152 des 500 sièges de la Chambre basse, dans un contexte de rejet de l'armée au pouvoir depuis presque dix ans. Le taux de participation était aussi un record, juste au-dessus de 75%, salué par les observateurs électoraux qui soulignent un vote plus transparent que quatre ans plus tôt, en 2019, lorsque les militaires avaient remporté le scrutin.

Move Forward manœuvre autour d'une coalition englobant six partis, dont l'influent Pheu Thai (141 sièges), pour obtenir une majorité d'un peu plus de 300 sièges à la Chambre basse. Mais les règles électorales contraignent le jeune parti à composer avec 250 sénateurs nommés par les généraux et qui doivent aussi participer au vote pour le Premier ministre.

Ce système, dénoncé comme partial par des organisations de défense des droits humains, fixe la barre à 376 députés pour permettre l'accession au pouvoir de Pita Limjaroenrat, 42 ans, leader de Move Forward.

Possible coalition de deux partis conservateurs

Plusieurs sénateurs ont annoncé qu'ils n'allaient pas voter pour le jeune candidat, dont les positions réformistes sont jugées trop radicales vis-à-vis des institutions.

« Je n'accepterai pas Pita comme Premier ministre », a déclaré le sénateur Jadet Inswang, qui refuse la modification de la loi controversée sur la lèse-majesté proposée par Move Forward. « Le candidat pour le poste de Premier ministre doit aimer la nation, la monarchie », a renchéri un autre sénateur, Kittisak Ratanawaraha.

Un cadre du parti Pheu Thai a demandé, le mardi 16 mai, à deux partis conservateurs, Bhumjaithai et les Démocrates, d'aider à bâtir une coalition pour surmonter le blocage du Sénat. Membre de l'ancienne coalition sortante pro-armée, Bhumjaithai, qui représente 70 sièges, est considéré comme un arbitre potentiel.

Grâce au vote du Sénat, les partis proches des militaires peuvent mathématiquement former un gouvernement minoritaire avec un Premier ministre issu de leur camp, mais leur nombre réduit de députés compliquerait leur mandat.

L'Anfrel, qui a déployé 41 observateurs régionaux dans 460 bureaux de vote, répartis dans 51 provinces, a constaté que le scrutin s'était déroulé de manière « pacifique et ordonnée ». L'achat de voix, pratique courante en Thaïlande, a été le principal motif d'inquiétude signalé, mais les observateurs n'ont pas livré de détails.

