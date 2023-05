Le G7 se réunit à Hiroshima sur fond de guerre en Ukraine et bras de fer économique avec la Chine

Manifestation anti-G7 des marxistes japonais

Ils ne sont qu’une trentaine, mais on n’entend qu’eux sur l’esplanade du Mémorial de la Paix. Des étudiants d’extrême-gauche dont la moyenne d’âge est de 25 ans, pancartes et mégaphone à la main, manifestent contre le sommet qui débute vendredi. « Ne vous laissez pas berner », dit Ayano Matsumoto à RFI. « Stopper la guerre en Ukraine, ce n’est pas du tout l’ambition des chefs d’État du G7. Tout ça, c’est un énorme mensonge. Ils veulent une nouvelle guerre froide. Regardez, ils passent leur temps à livrer des armes et des tanks à l’Ukraine. Tout ce qu’ils veulent, c’est que ça continue », ajoute-t-il.

Alimenter la guerre pour maintenir la paix, ça n’a pas de sens, crient ces militants. D’ailleurs, il y a, selon eux, beaucoup plus simple et moins dangereux pour arrêter le conflit : « Il suffit que les cheminots cessent le travail, qu’ils sabotent les livraisons d’armes ou de nourriture en Russie, qu’ils se mettent en grève et que tous les travailleurs concernés les rejoignent. Si tout le monde s’y met, ça ne pourra plus continuer ».

Le comble de l’indécence, conclut Ayano Matsumoto, revient au gouvernement japonais qui a choisi d’organiser le sommet, ici, à Hiroshima. Haut lieu de la paix au Japon depuis que 140 000 personnes sont mortes suite au largage d'une bombe atomique américain sur la ville en 1945.