Emmanuel Macron se rend en Mongolie, une première pour un président français

Quelque part c'est une forme de reconnaissance de la spécificité de l'attitude de la Mongolie dans la région. C'est un pays qui se distingue par un modèle qui est démocratique et libéral et qui contraste avec celui des autres pays de la région et qui développe également une politique étrangère qui vise à gagner des marges de manœuvre dans un environnement régional qui est très contraint, notamment du fait de son enclavement entre la Chine et la Russie, avec une volonté des autorités mongoles de segmenter un peu les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs voisins, par exemple les entreprises chinoises sont très impliquées dans le développement de certains actifs miniers en Mongolie, et le fait d'avoir certains acteurs français qui viennent exploiter aussi les ressources sur le sol mongol, ça permet de rééquilibrer un petit peu les relations et de permettre aux autorités mongoles d'avoir plus de marge de manœuvre et de ne pas être uniquement dépendante de leurs voisins. Il y a beaucoup de lien avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Inde, et avec la France, les autorités mongoles espèrent également un développement des coopérations, que ce soit dans le domaine minier, dans le domaine de l'énergie ou encore dans le domaine de l'agriculture.