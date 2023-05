Le G7, une opportunité pour l’Ukraine d’échanger avec les pays du Sud?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, au sommet du G7, à Hiroshima le 21 mai 2023. AFP - HANDOUT

Lors de la dernière session de travail dimanche 21 mai au sommet du G7, à Hiroshima au Japon, l'Ukraine devrait occuper la majorité des débats, notamment avec la présence du président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky a fait le déplacement et doit prendre la parole devant les pays membres et devant ceux invités aussi, les pays du Sud, parfois beaucoup plus réticents à soutenir la cause ukrainienne